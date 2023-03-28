В КБР полицейский получил ножевое ранение в попытке усмирить буйного гражданина

В Нальчике мужчина пытался зарезать правоохранителя Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кабардино-Балкарской республике к полицейским поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила, что ее сын угрожает ей расправой. Правоохранители выехал на место происшествия в городе Нальчике.

— После того, как полицейские прибыли на место происшествия, в ходе разбирательства 50-летний хозяин квартиры внезапно достал нож и нанес несколько ударов одному из участковых уполномоченных полиции, – сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Второй полицейский обезвредил буйного гражданина. Второму правоохранителю вызвали скорую помощь – его положили в медучреждение. О состоянии его здоровья не сообщается. На место приехала оперативная группа, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Против гражданина возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Расследование продолжается, злоумышленнику грозит срок.