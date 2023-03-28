Браконьер из Ставрополя незаконно поймал 120 особей рыбы

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны Росгвардии Ставропольского края

В Ставрополе поймали браконьера, который незаконно поймал 120 рыб вблизи берега Сенгилеевского водохранилища. Злоумышленника задержали сотрудники УМВД России по Ставропольскому краю вместе с коллегами из Росгвардии. Мужчину доставили в отделение полиции.

— На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли три мешка, внутри которых в общей сложности находилось 120 особей рыбы различных пород, а также лодка, сачок, весла и мобильные устройства, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против гражданина возбудили уголовное дело по пунктам «б», «г» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов). Сумма ущерба составила почти 120 тысяч рублей. Браконьеру грозит срок.