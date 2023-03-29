Водитель в Ставрополе сбила 9-летнего ребенка на пешеходном переходе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе накануне вечером на проспекте Юности водитель «Toyota Funcargo» не заметила пешехода на переходе, не успела остановиться и сбила его. В больницу с переломом ноги доставили 9-летнего школьника.

— Водитель автомобиля не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Аварию устроила 45-летняя местная жительница. Водитель была трезвая, но в прошлом году ей выписали два штрафа за превышение скоростного лимита. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.