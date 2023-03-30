На рынке Ставрополья загорелся металлический бокс на 2000 квадратных метров

Фото: пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставропольского края, на 3 километре трассы «Пятигорск – Георгиевск» на площади в 2000 квадратных метров загорелся металлический бокс с вещами. На место выехали спецслужбы для устранения возгорания и спасения людей. По словам очевидцев, пожарные до сих пор не локализовали пожар.

Изначально, по данным пресс-службы МЧС России по Ставропольскому краю, площадь пожара составила 850 квадратных метров, однако она увеличивается. Пожарные пытаются локализовать и устранить пожар.

— С 08:30 площадь пожара увеличилась до 2000 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Реагирование от РСЧС: 56 человек, 18 единиц техники, из них от МЧС России: 42 человек, 13 единиц техники, – сообщили в МЧС России по Ставропольскому краю.

Причина пожара пока что неизвестна. Огнеборцы пытаются сперва локализовать возгорание, а после потушить. Нанесенный ущерб еще предстоит оценить.