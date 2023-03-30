Из-за снегопада на улицы Ставрополя вывели снегоуборочную технику

На дороги Ставрополя вывели снегоуборочные машины Фото: Иван МАКЕЕВ

Со вчерашнего вечера на улицы Ставрополя вывели снегоуборочную технику для устранения последствий непогода. Коммунальщики, по словам мэра Ивана Ульянченко, работают в усиленном режиме.

— Как только начался снегопад, дорожники приступили к расчистке города. К этому часу основные автомобильные дороги, тротуары и остановочные павильоны очищены и обработаны противогололедными материалами, – написал мэр в социальных сетях.

Центр города действительно чистый, сообщили подписчики «КП-Ставрополь», а вот до юго-западного района Ставрополя, судя по кадрам горожан, коммунальщики к утру не добрались. В городе образовались 7-балльные пробки, что, в общем-то, не так уж и плохо.