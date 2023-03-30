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НовостиОбщество30 марта 2023 7:12

Из-за снегопада на улицы Ставрополя вывели снегоуборочную технику

Коммунальщики работают в усиленном режиме
Данил ЮРКОВ
На дороги Ставрополя вывели снегоуборочные машины

На дороги Ставрополя вывели снегоуборочные машины

Фото: Иван МАКЕЕВ

Со вчерашнего вечера на улицы Ставрополя вывели снегоуборочную технику для устранения последствий непогода. Коммунальщики, по словам мэра Ивана Ульянченко, работают в усиленном режиме.

— Как только начался снегопад, дорожники приступили к расчистке города. К этому часу основные автомобильные дороги, тротуары и остановочные павильоны очищены и обработаны противогололедными материалами, – написал мэр в социальных сетях.

Центр города действительно чистый, сообщили подписчики «КП-Ставрополь», а вот до юго-западного района Ставрополя, судя по кадрам горожан, коммунальщики к утру не добрались. В городе образовались 7-балльные пробки, что, в общем-то, не так уж и плохо.