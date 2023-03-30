Экс-госслужащей со Ставрополья дали условку за посредничество во взяточничестве

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье осудили бывшую государственную служащую за посредничество во взяточничестве. В октябре 2021 года ныне осужденная передала замначальнику инспекции ФНС №4 по региону от индивидуального предпринимателя, который не хотел платить налоги. За эти услуги ИП заплатил один млн рублей. Однако о преступлении узнали, и против злоумышленников возбудили уголовные дела.

— В ноябре 2022 года замначальника инспекции была приговорена к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 5 миллионов рублей за совершение преступления, предусмотренного части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против посредницы возбудили уголовное дело в конце декабря 2022 года. А 29 марта 2023 года злоумышленницу осудили за посредничество во взяточничестве. Суд приговорил ее к пяти годам условно с испытательным сроком на 4 года. Также ей 4 года нельзя занимать госдолжности. Приговор не вступил в законную силу.