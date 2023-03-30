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НовостиПроисшествия30 марта 2023 13:09

В Дагестане без вести пропала 15-летняя девушка

Аминат Бадрудинова вышла вечером 29 марта из дома и не вернулась
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба МВД по республике Дагестан

Фото: пресс-служба МВД по республике Дагестан

В Ботлихском районе Дагестана пропала 15-летняя местная Аминат Бадрудинова. Примерно в 19:00 29 марта она вышла из дома в Махачкале, однако домой она так и не вернулась. Начались поиски пропавшей без вести.

— Была одета: черная болоньевая безрукавка, черный свитер, голубые джинсы и туфли кремового цвета, – сообщили в пресс-службе МВД по республике Дагестан.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по поводу потерявшейся девушки, просят обратиться по номеру телефона в дежурную часть 99-42-24 или 8-963-425-58-85. Любые сведения могут помочь в поиске Аминат Бадрудиновой.