Ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе на улицах Ленина и Васильева

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе две ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 1 апреля, на двух площадках – на улицах Ленина, 328/11 и Васильева, 35/1. Посетителей будут ждать с 8 утра до 16 вечера. Производители будут продавать овощи, фрукты и другие товары, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— В ассортименте у краевых фермеров картофель, капуста, помидоры, огурцы, морковь, свекла, болгарский перец, кабачки, яблоки, клубника и многое другое. Также среди горожан популярны мясные и молочные изделия, сыры, колбасы, выпечка, рыба, мед и бакалея, – пишет ведомство.

По заявлениям администрации, товары на ярмарках продаются по доступными ценам и с гарантией качества. Горожане могут сами в этом убедиться и сходить на площадку за продуктами.