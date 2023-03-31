С 10 по 16 апреля для проезда машин закроют четыре кладбища Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе с 10 по 16 апреля на четыре кладбища закроют въезд для частного транспорта. Ограничение будет действовать с 8:00 по 18:00. Это касается «Игнатьевского», «Нового», «Новейшего» и «Воскресенского» кладбищ. Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, некрополи готовят к Пасхе.

— Исключение сделано для специального автотранспорта – аварийных служб, транспорта, используемого для погребений, санитарной очистки и вывоза мусора. В преддверии Пасхи активно убирается мусор, спиливаются и обрезаются аварийные деревья, – пишет ведомство.

Ближе к Пасхе коммунальщики должны покрасить ограждения городских погостов и бордюры, облагородить дорожки и покосить траву. Кроме того, в администрации пообещали установку мусорок и биотуалетов.

Что касается других кладбищ – а их девять, в том числе пять рабочих, – в администрации не рассказали, будут ли проводиться там какие-либо работы.