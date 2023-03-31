Ставропольца оштрафовали на 350 тысяч за призыв к экстремизму в интернете

Ставропольца осудили за призыв к экстремизму и терроризму в интернете Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ставрополе за призыв к экстремизму осудили местного жителя. В своих социальных сетях гражданин разместил серию публикаций, которые призывали к ненависти к лицам определенной национальности. Кроме того, он публично оправдывал терроризм. Об этом узнали правоохранители.

— На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом Управления в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 280 (призыв к экстремизму), части 2 статьи 205.2 (призыв к терроризму), – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Суд признал гражданина виновным в совершении преступлений и приговорил к штрафу в размере 350 тысяч рублей. Также осужденному запрещено заниматься администрированием сайтов на два года.