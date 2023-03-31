Автомобилист на Ставрополье потерял управление и протаранил дорожный отбойник

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Пятигорске накануне вечером на Нальчинском шоссе водитель ВАЗ-21140 разгонал автомобиль до небезопасной скорости. Из-за этого он не справился с управлением и протаранил дорожный отбойник с такой силой, что машина едва ли подлежит ремонту. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— Открытый перелом ноги получил 33-летний водитель. Его 21-летний пассажир получил травму головы, от госпитализации отказался, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителем оказался житель поселка Пятигорский. Он получил права менее четырех лет назад, а в прошлом году ему выписали два штрафа за нарушения правил дорожного движения. У него взяли кровь, чтобы узнать, были ли он пьяный. По факту аварии проводится проверка.