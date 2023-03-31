В Железноводске отключили воду на восьми улицах Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В городе Железноводске произошло аварийное отключение воды. Вероятно, на водопроводе произошла авария, из-за которой пришлось прекратить подачу воду гражданам. О происшествии рассказал мэр города-курорта Евгений Бакулин, но не уточнил, что именно произошло.

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 31 МАРТА 2023

- улица Фестивальная;

- улица Отрадная;

- улица Спортивная;

- улица Орджоникидзе;

- улица Отрадная;

- улица Виноградная;

- улица Островского;

- улица Аллейная.

На месте работают сотрудники «Водоканала». Информации о том, как долго продлится ограничение, что произошло и будут ли подвозить людям воду, нет.