Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 марта 2023 9:37

В Железноводске аварийно отключили воду на восьми улицах

На месте работают спецслужбы
Данил ЮРКОВ
В Железноводске отключили воду на восьми улицах

В Железноводске отключили воду на восьми улицах

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В городе Железноводске произошло аварийное отключение воды. Вероятно, на водопроводе произошла авария, из-за которой пришлось прекратить подачу воду гражданам. О происшествии рассказал мэр города-курорта Евгений Бакулин, но не уточнил, что именно произошло.

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 31 МАРТА 2023

- улица Фестивальная;

- улица Отрадная;

- улица Спортивная;

- улица Орджоникидзе;

- улица Отрадная;

- улица Виноградная;

- улица Островского;

- улица Аллейная.

На месте работают сотрудники «Водоканала». Информации о том, как долго продлится ограничение, что произошло и будут ли подвозить людям воду, нет.