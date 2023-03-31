В Железноводске отключили воду на восьми улицах
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В городе Железноводске произошло аварийное отключение воды. Вероятно, на водопроводе произошла авария, из-за которой пришлось прекратить подачу воду гражданам. О происшествии рассказал мэр города-курорта Евгений Бакулин, но не уточнил, что именно произошло.
- улица Фестивальная;
- улица Отрадная;
- улица Спортивная;
- улица Орджоникидзе;
- улица Отрадная;
- улица Виноградная;
- улица Островского;
- улица Аллейная.
На месте работают сотрудники «Водоканала». Информации о том, как долго продлится ограничение, что произошло и будут ли подвозить людям воду, нет.