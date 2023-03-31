Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 марта 2023 10:04

В Пятигорске ищут свидетелей аварии на пересечении улиц Мира и Комарова

Оба водителя утверждают, что выехали на зеленый сигнал светофора
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Пятигорске ищут свидетелей аварии на пересечении улиц Мира и Комарова. Сегодня, 31 марта, примерно в 10:20 на перекрестке столкнулись две «Лады Гранты», которые двигались с противоположных направлений. В аварии пострадала 23-летняя водитель одного из авто – у нее перелом кисти.

— Оба водителя на данный момент утверждают, что выехали на перекресток на разрешающий сигнал светофора, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и степень ответственности участников, ведомство просит обратиться свидетелей аварии по номерам телефона: 88793369403 либо 112 и 102. Любая информация поможет разобраться в произошедшем.