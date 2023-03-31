В Пятигорске ищут свидетелей аварии на пересечении улиц Мира и Комарова

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Пятигорске ищут свидетелей аварии на пересечении улиц Мира и Комарова. Сегодня, 31 марта, примерно в 10:20 на перекрестке столкнулись две «Лады Гранты», которые двигались с противоположных направлений. В аварии пострадала 23-летняя водитель одного из авто – у нее перелом кисти.

— Оба водителя на данный момент утверждают, что выехали на перекресток на разрешающий сигнал светофора, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и степень ответственности участников, ведомство просит обратиться свидетелей аварии по номерам телефона: 88793369403 либо 112 и 102. Любая информация поможет разобраться в произошедшем.