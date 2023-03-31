В аварии на трассе Ставрополья погибли родители 4-летнего ребенка

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Георгиевском округе Ставропольского края произошла авария, в которой погибли два человека. Предварительно, на 19 километре трассы «Пятигорск – Георгиевск» водитель «БМВ» слишком сильно приблизился к едущему впереди «Рено Дастеру» и врезался в него. От удара «Рено» влетел в отбойник, а «БМВ» врезался в стоящую на обочине ГАЗель.

— От полученных травм на месте скончался 37-летний водитель и 32-летняя пассажирка «БМВ». Их дочь, 4-летняя девочка, доставлена в районную больницу. Ребенок находился в детском автокресле, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливается. Кроме того, прокуратура начала разбираться в случившемся. По данным ведомства, пострадавшей девочке сейчас оказывают медицинскую помощь.

— Георгиевская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требования федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.