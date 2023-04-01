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НовостиОбщество1 апреля 2023 7:28

Фонтаны в Ставрополе начнут работать с 1 мая

Специалисты уже готовят их к открытию
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе сезон фонтанов начнется с 1 мая. На данный момент специалисты уже расконсервируют их, подготавливая к открытию. С некоторых сняли защитные каркасы, подсветку и гирлянды, которые зимой выступали в качестве водных каскадов на иллюминацию.

— Специалисты проверяют и готовят насосное оборудование. Также они оценят работоспособность светильников, форсунок, инженерных коммуникаций.Предстоит и ремонт облицовки чаш, где это необходимо, восстановление мозаичного покрытия, – сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

Чаши покроют гидрофобным покрытием, очистят их от грязи и листвы. Светомузыкальным фонтанам предстоит пройти проверку оборудования. До 5 апреля все 25 объектов расконсервируют и начнут готовить к открытию сезона.