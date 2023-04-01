На Ставрополье объявили экстренное предупреждение из-за заморозков

На Ставрополье 2 и 3 апреля ожидаются заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экстренное предупреждение из-за приближающихся холодов объявили на Ставрополье. В воздухе и на поверхности почвы 2 и 3 апреля, по данным Ставропольского гидрометцентра, ожидается от -1 до -5 градусов. О предупреждении сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Населению рекомендуется образование завесы из дыма для плодовых деревьев, препятствующей потере тепла землей; укрывать деревья брезентом или тканью. Все это следует сделать, чтобы защитить плоды от морозов и не дать им погибнуть.

— Для больших коммерческих насаждений обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время, – сообщили в ведомстве.