На Ставрополье произошло землетрясение в 4,6 балла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае ощутили толчки. Оказалось, это землетрясение в 4,6 балла. О нем рассказали жители Минеральных Вод, Ессентуков, Кисловодска, Ставрополя и Георгиевска. Отреагировали и главы городов и муниципалитетов.

Фото: открытый источник

— Территориальным службам поручил провести визуальное обследование города. Если есть повреждения прошу обращаться в ЕДДС по телефону 112, – написал мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

По уточненной информации землетрясение имеет магнитуду в 4,3 балла. Информацию дали в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.

Фото: Европейский средиземноморский сейсмологический центр

— По информации ЕДДС произошло землетрясение магнитудой 4,6. Предгорье оказалось ближе всего к эпицентру. Дал поручение службам провести визуальное обследование систем жизнеобеспечения округа, – написал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

В Железноводске также зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 балла. Самые длинные толчки, по словам мэра города Евгения Бакулина, проходили более 5 секунд и находились в районе Капельница. В ЕДДС позвонили 16 раз.

В МЧС России по Ставропольскому краю уточнили информацию по случившемуся.

— Предгорный округ, зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 километров, с ощущаемостью в Советском округе, Георгиевском округе, городе Железноводске, городе Пятигорске и городе Кисловодске. Предварительно, жертв и разрушений нет. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, – говорится в сообщении.