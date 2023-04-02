За прошедшую неделю на Ставрополье резко подорожала морковь и туалетное мыло

На Ставрополье морковь резко подорожала на 4%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северо-Кавказстате рассказали, что в Ставропольском крае резко подорожала морковь, туалетное мыло, а также поднялись цены на авиаперелеты и ценник на номера в гостиницах.

В ведомстве отметили, что за период с 21 марта по 27 марта 2023 года рост цен варьируется 2,15% до 4%. Самым подорожавшим продуктом из списка стала морковь: теперь средняя цена на нее находится в пределах 40 рублей. Неразделанная мороженая рыба подорожала на 3% и теперь стоит до 235,9 рублей за 1 кг. Подорожали и бананы на 2,15%, средняя стоимость за 1 кг составляет - 127,7 рублей. В то же время специалисты уточняют, что снижение цен зафиксировано на уровне от 0,1% до 5,3%. В список попала белокочанная капуста цена на нее снизилась до 21,9 рубля за кг, на 2,3% творог - теперь он стоит 369,5 рублей за кг и на 1,6% пшено — до 52,8 рублей за кг.