В Ессентуках 6 апреля шесть улиц и две котельные останутся без воды
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В городе Ессентуки 6 апреля на шести улицах города отключат воду из-за планового ремонта водопровода. Под ограничение также попадают две котельные. Воды на отключенных участков не будет с 9:00 по 18:00, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
- улица Маркова;
- улица Попова;
- улица П. Шеина;
- улица Пушкина;
- улица Коломейцева;
- улица Буачидзе (нечетная сторона);
- котельные на улицах Попова, 6 и Пушкина, 7.
Без воды останутся 900 абонентов. Во время ограничения к гражданам будут приезжать цистерны. Чтобы заказать воду, надо оставить заявку по номерам телефона: 8(87934) 6-06-26, 6-56-79.