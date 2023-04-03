В Ессентуках 6 апреля шесть улиц и две котельные останутся без воды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Ессентуки 6 апреля на шести улицах города отключат воду из-за планового ремонта водопровода. Под ограничение также попадают две котельные. Воды на отключенных участков не будет с 9:00 по 18:00, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ В ЕССЕНТУКАХ 6 АПРЕЛЯ 2023

- улица Маркова;

- улица Попова;

- улица П. Шеина;

- улица Пушкина;

- улица Коломейцева;

- улица Буачидзе (нечетная сторона);

- котельные на улицах Попова, 6 и Пушкина, 7.

Без воды останутся 900 абонентов. Во время ограничения к гражданам будут приезжать цистерны. Чтобы заказать воду, надо оставить заявку по номерам телефона: 8(87934) 6-06-26, 6-56-79.