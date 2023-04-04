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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 7:53

Россиянин дал взятку полицейскому на Ставрополье в попытке провезти контрафакт

Возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Жителю соседней республики грозит срок за взятку

Жителю соседней республики грозит срок за взятку

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Предгорном округе Ставропольского края 47-летний житель соседней республики попался на даче взятки полицейскому. В феврале 2023 года гражданин перевозил контрафактный алкоголь и был остановлен правоохранителями для проверки. Сотрудники нашли и изъяли 18 тысяч стеклянных бутылок вместе с прицепом.

— Подозреваемый, желая вернуть изъятый у него автомобильный прицеп, передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 50 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Во время передачи денег злоумышленника задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Расследование продолжается, сейчас собираются доказательства вины гражданина. После материалы передадут в суд.