Россиянин дал взятку полицейскому на Ставрополье в попытке провезти контрафакт

Жителю соседней республики грозит срок за взятку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Предгорном округе Ставропольского края 47-летний житель соседней республики попался на даче взятки полицейскому. В феврале 2023 года гражданин перевозил контрафактный алкоголь и был остановлен правоохранителями для проверки. Сотрудники нашли и изъяли 18 тысяч стеклянных бутылок вместе с прицепом.

— Подозреваемый, желая вернуть изъятый у него автомобильный прицеп, передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 50 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Во время передачи денег злоумышленника задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Расследование продолжается, сейчас собираются доказательства вины гражданина. После материалы передадут в суд.