В Ставрополе ищут без вести пропавшую 62-летнюю пенсионерку

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Ставрополе ищут без вести пропавшую 62-летнюю Василису Бойко (Ризун). Пенсионерка вышла из дома 31 марта 2023 года, но назад не вернулась. О поисках женщины сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Приметы: Рост: 165 сантиметров. Телосложение: худощавое. Волосы: светло-рыжие. Цвет глаз: карие. Была одета: светло-серое пальто, серые брюки, – сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

При себе у потерявшейся была зеленая сумка и палка для ходьбы. Местоположение пенсионерки в настоящее время неизвестно. Тех, у кого есть любая информация по поводу женщины, просят обратиться в полицию по номеру телефона 112.