Экс-начальник налоговой со Ставрополья пойдет под суд за превышение полномочий

Экс-начальник отдела налоговой дважды обманул директора организации фиктивными договорами Фото: Даниил ОПАРИН

В Ипатово на Ставрополье бывший начальник налоговой обвиняется в превышении должностных полномочий. С июля 2020 по март 2022 года директору одной из организаций понадобилось дизельное топливо. Чтобы найти хорошего поставщика, потерпевший обратился к обвиняемому. Начальник предложил заключить договор со знакомой ему фирмой.

— Начальник отдела, зная, что заключенные сделки фиктивные, поставка по ним топлива не осуществлялась и оплата не проводилась, неправомерно дал указание включить в налоговую базу договоры, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Из-за этого организации начислялись пени за неисполнение договоров. После этого злоумышленник решил «загладить вину» перед заказчиком и предложил вторую фирму. Там сделка также была фиктивная. Общая сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.

О преступлении узнали, и против начальника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

— Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.