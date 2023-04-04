Во Владикавказе поймали наркосбытчика с 378 граммами мефедрона

Фото: пресс-служба МВД по республике Северная Осетия – Алания

Во Владикавказе сотрудники полиции «накрыли» крупный канал сбыта мефедрона. Синтетические наркотики продавал местный житель, который, по сообщению пресс-службы МВД по республике Северная Осетия – Алания, хорошо ориентировался в местности и соблюдал особые меры конспирации.

— В ходе личного досмотра в сумке был обнаружен сверток с веществом белого цвета, которое согласно экспертизе является сильнодействующим наркотическим средством «мефедрон», – пишет ведомство.

Также правоохранители нашли два тайника с веществами. Общая масса изъятого наркотика составила 378 граммов – а это порядка двух тысяч разовых доз. Как пояснил наркосбытчик, «работу» он нашел в интернете.

Подозреваемого посадили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по части 3. статьи 30 пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному в крупном размере». Ему грозит до 20 лет тюрьмы.