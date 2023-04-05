За минувший год реальная зарплата на Ставрополье уменьшилась на 2,5%

Реальная зарплата на Ставрополье снизилась на 2,5% Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье за прошедший год реальная зарплата уменьшилась на 2,5%. Хотя за январь-декабрь 2022 года она увеличилась на 10,2%, если сравнивать с 2021 годом. И все же данные Северо-Кавказстата говорят о снижении реально получаемой заработной платы сотрудников.

На данный момент средняя зарплата работников на Ставрополье составила 41396,2 рубля. Меньше всего получают сотрудники административной деятельности и допуслуг — 25830,4 рубля, или 62,4% от средней.

Меньше 70% от средней зарплаты получают также работники сфер операций с недвижимостью (68%, или 28168,8 рубля) и предоставления прочих услуг (66,2%, или 27397,5 рубля).

Самую большую зарплату получают сотрудники сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром – 126,7% от средней зарплаты, или 52464.8 рубля. На втором месте – работники госуправления и военной безопасности; соцобеспечения (124,5%, или 51530,7 рубля. А на третьем – сфера транспортировки и хранения (119,1%, или 49297,1 рубля).