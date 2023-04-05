Администрацию Ипатовского округа Ставрополья обязали следить за бездомными собаками

Администрацию Ипатовского округа обязали следить за бездомными животными Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ипатовском округе Ставропольского края через суд пришлось добиваться обязательства администрации следить за безнадзорными животными. Больше полугода собак не отлавливали и не стерилизовали для возвращения обратно в открытую среду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, всего в округе должны были принять меры к 77 безнадзорным животным. Был заключен контракт на оказание услуг, однако в августе 2022 года его расторгли. В результате бездомные собаки начали нападать на граждан – к врачам обратились 23 человека.

— В связи с этим прокуратура предъявила в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации округа и о возложении обязанности принять меры на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории округа, – сообщает ведомство.

Суд принял требования прокуратуры. На сегодняшний день администрация заключила новый контракт. Ведомство продолжает следить за ситуацией.