Циклон на юге России и Северном Кавказе принесет дожди и похолодание

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На юге России и Северном Кавказе циклон Матиас принесет дожди и похолодания. В ближайшие дни погода испортится и не изменится вплоть до начала следующей недели. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Из-за циклона погода становится неустойчивой. Температура воздуха понизится на 5-7 градусов. Кавказские Минеральные Воды «полоходают» до 10-12 градусов. А сегодня, в среду, 5 апреля, на Ставрополье прогнозируют дожди и грозы.

Кратковременные дожди ожидаются на Ставрополье как минимум до четверга – а если верить «Фобосу», то до следующей недели. Потепление до +20 с лишним градусов уйдет из региона. Максимум температура воздуха в регионе поднимется до +17 градусов.

Ночью на Ставрополье ожидают похолодание до +5 градусов. Морозов в крае не будет, но прохладно станет.

А вот в высокогорных районах СКФО ожидают морозы. Также в Ингушетии и Чеченской Республики на высоте выше 2000 метров лавиноопасно. В Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской Республике отдельные сильные осадки. Ночью и утром ожидают туман.