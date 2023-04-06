На Ставрополье под колеса автомобиля попал 11-летний школьник на самокате

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополського края

В городе Зеленокумске на Ставрополье на улице Октябрьской водитель УАЗ поворачивал на светофоре на зеленый. В это время сбоку от автомобилиста по пешеходному переходу на разрешающий сигнал ехал 11-летний школьник. Ребенок нарушил правила дорожного движения, так как перед дорогой надо спешиваться. В результате он попал под колеса.

— 11-летний школьник с травмой головы доставлен в больницу. Пострадавший, как выяснилось, двигался на дополнительные занятия с разрешения родителей. Световозвращателем самокат оборудован не был, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем автомобиля сидел 60-летний местный житель. Он был трезвый, за последние два года не получал штрафов за нарушение ПДД. По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.