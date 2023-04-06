За год объем отгруженных промышленных товаров со Ставрополья снизился на 9,3%

За прошедший год объем отгруженных промышленных товаров со Ставрополья снизился на 9,3%, а сельхозпроизводство выросло Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объем отгруженных товаров промышленного производства со Ставрополья за январь-февраль 2023 года снизился на 9,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщили в Северо-Кавказстате. При этом общая стоимость продукции составила 87,2 млрд рублей, из которых 61,8 млрд принесло обрабатывающее производство – хотя для сферы это на 12% меньше прошлогоднего результата.

Больше всего пострадала сфера добычи полезных ископаемых, которая принесла региону 2,3 млрд рублей – на 63,6% меньше результата 2022 года. И все же обеспечение водоснабжением и электроэнергией выросли на Ставрополье – на 4,4% и 20,2% соответственно.

Сельхозпродукции на Ставрополье стали производить больше. Индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства заработали за январь-февраль 2023 года заработали 15,6 млрд рублей – это на 1,5% больше, чем в 2022 году.

Поголовья крупного рогатого скота в регионе увеличилось до 268,4 тысячи – на 0,4%. При этом коров на Ставрополье стало меньше на 1,5% – 132,1 тысяча голов. Свиней стало больше на 3,1% – 391,7 тысяча голов. А птиц вырастили на 11,9% больше, увеличив их количество до 26,4 млн голов. Поголовье овец и коз снизилось на 1,6% – 1,2 млн.