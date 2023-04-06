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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 8:51

В частном доме Дагестана нашли тела женщины и ее 11-летней дочери

СКР начал проверку по факту происшествия
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СКР по республики Дагестан

Фото: пресс-служба СУ СКР по республики Дагестан

Жители Каспийска забили тревогу, когда несколько дней их родственники не выходили на связь. Правоохранительные органы пришли в дом к гражданам, однако им там никто не ответил. Пришлось взламывать дом. Внутри нашли тела женщины и ее 11-летней дочери. За дело взялись следователи.

— Следственным отделом СУ СКР по республике Дагестан проводится проверка по факту обнаружения в жилом доме по улице Агасиева в городе Каспийске тела местной жительницы 1977 года рождения и тела ее несовершеннолетней дочери 2012 года рождения, – сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент проведен осмотр места происшествия, следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Тела потерпевших направлены на экспертизу, чтобы установить причину смерти.