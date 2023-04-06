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НовостиОбщество6 апреля 2023 16:38

В Ставрополе началась федеральная акция помощи детям и пенсионерам

Мероприятия продлятся пять месяцев
Артем ВЛАДИМИРОВ
Артем ВЛАДИМИРОВ
Лучших участников акции пригласят на награждение в Совет Федерации. Фото: ncfu.ru

Лучших участников акции пригласят на награждение в Совет Федерации. Фото: ncfu.ru

В Ставрополе стартовала ежегодная Всероссийская акция «Добровольцы – детям». СКФУ стал одним из организаторов проекта, отметили «КП-Ставрополь» в пресс-службе вуза.

Планировала и реализовала мероприятие Общественная палата Российской Федерации. Акция продлится пять месяцев - до 15 августа 2023 года. Волонтеры будут работать с детьми и семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, одинокими пожилыми людьми и ветеранами, ребятами из приютов и детьми с инвалидностью и ОВЗ. Активисты также проведут ряд встреч, связанных с помощью участникам спецоперации на Украине.

Планировала и реализовала мероприятие Общественная палата Российской Федерации. Фото: ncfu.ru

Планировала и реализовала мероприятие Общественная палата Российской Федерации. Фото: ncfu.ru

Открывали акцию встречей педагогических отрядов с ребятами из детских домов. Волонтеры провели игры с детьми, устроили им дискотеку и раздали сладкие подарки.

- Очень приятно делать хорошие дела в хорошей компании в хорошую погоду. Для нас большая честь, что в этом году университет не только участвует в акции, но и является соорганизатором, - отметил проректор Северо-Кавказского федерального университета Василий Иванов.

Лучших участников акции на региональном уровне определят осенью. Их пригласят на награждение в Совет Федерации.