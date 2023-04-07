В Северной Осетии уничтожили два схрона с боеприпасами и взрывчаткой

В Северной Осетии нашли склад с боеприпасами и взрывчаткой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В республике Северная Осетия – Алания правоохранительные органы нашли и уничтожили крупный склад со взрывчатыми боеприпасами. Проверка показала, что владельцем оружия оказался бывший лидер незаконного вооруженного формирования, которое действовало в Чечне и Ингушетии. На данный момент он сидит в СИЗО.

— Всего в схронах обнаружено 72 различных боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления; свыше 1 700 граммов взрывчатых веществ промышленного производства и 22 боеприпаса к ручному огнестрельному оружию, – сообщили в пресс-службе МВД по республике Северная Осетия – Алания.

Снаряды взорвали на месте находки. После того, как правоохранители обнаружили схроны, следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение оружия). Теперь лидеру незаконного формирования грозит еще больший срок.