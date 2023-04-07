Главе округа на Ставрополье выписали протокол за нарушение закона о гостайне

Фото: соцсети главы Петровского округа Ставрополья Натальи Конкиной

На Ставрополье главе Петровского округа Наталье Конкиной выписали протокол за нарушение закона о государственной тайне. В декабре 2022 года глава муниципалитета вступила в должность. Там, согласно сообщению пресс-службы УФСБ России по Ставропольскому краю, она работала с сведениями, составляющими гостайну, без соответствующего разрешения.

— Конкина Наталья Викторовна 13 декабря 2022 года вступила в должность главы Петровского городского округа Ставропольского края, подразумевающую работу со сведениями, составляющими государственную тайну, – рассказали в УФСБ.

Разрешение о работе с гостайной Конкина получила только в марте 2023 года, а это нарушает закон. Согласно требованиям в отношении главы муниципалитета составили протокол по части 7 статьи 13.12 КоАП РФ (нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну).

Как должностному лицу Наталье Конкиной грозит штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей.