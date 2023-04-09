В Карачаево-Черкесии задержали наркосбытчиков с героином

Наркосбытчики прибыли в республики под видом разнорабочих. Фото: телеграм-канал МВД КЧР.

Сотрудники ГУ МВД России по СКФО и МВД по Карачаево-Черкесии пресекли попытку крупного сбыта наркотиков на территории города Черкесска. Наркодилеры, которые приехали в республику под видом разнорабочих, планировали распространить героин.

Подозреваемых схватили в тот момент, когда они прятали наркотики в тайниках. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у одного из задержанных нашли 83 полимерных свертка. После экспертизы выяснилось, что изъятый синтетический порошок - героин.

- Следователем СО ОМВД России по г. Черкесску в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, - сообщается в официальном телеграм-канале МВД по КЧР.

Если вина подозреваемых будет доказана, то задержанным грозит суровое наказание вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет. Фигуранты уголовного дела заключены под стражу.