На Ставрополье 4 человека попали в больницу после столкновения двух легковых машин

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что 9 апреля около часа ночи на улице Доваторцев водитель автомобиля «Лада Гранта» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди на «красный» сигнал автомобилем «Рено Логан».

Иномарка «Рено Логан» по инерции выехала на разделительный газон и въехала в декоративное украшение. Водитель и пассажир легковушки были доставлены в больницу с ушибами и травмами головы. 2 пассажира «Лады Гранты» также госпитализированы.

В ведомстве уточнили, что спровоцировал ДТП 37-летний местный житель. Он не пострадал, но за последние 2 года 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД - за нарушение скорости. Во время автоаварии был трезв. Проводится проверка.