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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 8:05

На Ставрополье в Георгиевске в ДТП пострадала 15-летняя школьница

Она стала участницей тройного ДТП
Анфиса КИМЕНИНИКО
В ДТП пострадала несовершеннолетняя. Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края.

В ДТП пострадала несовершеннолетняя. Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края.

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что 8 апреля примерно в 20:40 на улице Октябрьской мужчина за рулем «Фольксваген Тигуан» проявил невнимательность, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с легковушкой «Лада Гранта», которая стояла на запрещающем сигнале светофоре, а впереди стояла еще одна «Лада Гранта».

В результате ДТП в больницу была госпитализирована 15-летняя школьница, которая сидела в во второй «Ладе Гранте». Виновник ДТП - водитель иномарки был трезв, 34-летний житель Краснодара, за последние 2 года 3 раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

- По факту автоаварии проводится проверка, - прокомментировали ДТП в ведомстве.