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НовостиОбщество9 апреля 2023 8:40

В Ставрополе 52-летний местный житель нашел кредитку и воспользовался ей 20 раз

Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд
Анфиса КИМЕНИНИКО
Мужчина нашел на одной из улиц краевого центра банковскую карту.

Мужчина нашел на одной из улиц краевого центра банковскую карту.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе МВД по Ставропольскому краю рассказали что в СУ СКР Ставрополья завершили расследование уголовного дела по статье п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража. Обвиняемым стал 52-летний житель краевого центра, который нашел на улице кредитную карту и совершил свыше 20 покупок в ближайших магазинах.

Потерпевшая женщина, рассказала сотрудникам полиции, что не сразу заметила списание денег. По этой причине не успела заблокировать счет и лишилась денег.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, - сообщается в пресс-релизе.

Сотрудники полиции напоминают ставропольцам, что во избежание уголовно-наказуемых последствий нельзя забирать забытые или утерянные вещи, а нужно сразу принять необходимые меры по их возврату собственнику либо сообщить о находке в полицию.