В администрации города определились с помещением для местоположения офиса краевого отделения Фонда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставрополе выбрали здание, в котором будет расположено краевое отделение Фонда поддержки участников СВО и их семей. Об этом сообщили в городской администрации.

Обратиться за помощью военнослужащие и их близкие смогут по адресу улица Ленина, 474. В настоящее время в помещении работают: ведутся ремонтные работы. Параллельно с ремонтом здания, в администрации подбирают специалистов, которые будут работать в организации.

Создание Фонда помощи участникам спецоперации еще 21 февраля 2023 анонсировал Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. В фонде будут заниматься вопросами поддержки бойцов и членов их семьи. Они смогут получить медицинскую, психологическую и поддержку, а также решить возникшие вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации. Можно будет получить содействие в образовании и трудоустройстве.