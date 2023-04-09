Инженер-технолог из Ставропольского края поразила кексом Клаву Коку

В проекте приняла участие ставропольчанка Татьяна Самохвалова. Фото: скриншот телепередачи

35-летняя жительница города Буденновск стала участницей популярного реалити-шоу «Здравствуй, сладкий» на канале «Суббота!». Татьяна Самохвалова привезла в столицу свой фирменный шоколадный кекс.

35-летняя женщина приехала с шоколадным кексом из Буденновска. Фото: скриншот телепередачи

Участница шоу из Ставропольского края рассказала ведущим программы - Клаве Коке и Нине Тарасовой, что она работает инженером-технологом на колбасном производстве. На передачу ее привела большая любовь к кондинтерским изделиям, которые она очень любит делать для своих домашних.

Клава Кока осталась в восторге. Фото: скриншот телепередачи

Удивить ведущих Татьяна попробовала своим необычным кексом в виде пряничного домика - кекс оказался с шоколадной начинкой, мягким и пропитанным. Именно это удивило и порадовало Клаву Коку и кондитера Нину Тарасову. Они присудили ей высокие оценки.

- Вы сейчас удивили нас простотой. Вот насколько самый элементарный продукт, который можно было бы к нам принести, но тут такая уютная, домашняя, выверенная, идеально четкая рецептура, - оценила десерт Нина Тарасова

Кондитер Нина Тарасова высоко оценила десерт ставропольчанки. Фото: скриншот телепередачи

Согласно правилам программы, участник, который окажется креативнее всех, получает чек на большую денежную сумму. Но, к сожалению, высокие оценки не помогли ставропольчанке победить. Но участница прошла в финал и сделала съедобный букет «Фантазия» для актрисы Надежды Ангарской.