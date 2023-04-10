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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:16

Участникам СВО собрали 4,5 тысячи куличей в Предгорном округе Ставрополья

Позже их отправят в зону спецоперации
Анатолий СЫРНИКОВ
Анатолий СЫРНИКОВ
Ставропольцы собирают куличи для военнослужащих

Ставропольцы собирают куличи для военнослужащих

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Предгорном округе Ставропольского края для бойцов-участников специальной военной операции собрали порядка 4,5 тысячи куличей. Причем к концу дня это количество может возрасти. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Бондаренко.

— В сегодняшней акции принимали участия учреждения культуры, образовательные учреждения, Предгорный КЦСОН и неравнодушные жители округа и близлежащих городов, – написал в социальных сетях глава Предгорного округа.

Также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что несколько хлебокомбинатов испекут пасхальные куличи специально для бойцов-участников СВО. Главы территорий привлекут волонтеров для сбора праздничного гуманитарного груза.