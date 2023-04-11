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НовостиОбщество11 апреля 2023 7:38

В Пятигорске на Пасху маршрутки и автобусы будут возить людей до кладбищ

Общественный транспорт будет ездить до Хорошевского и Нальчикского кладбищ
Данил ЮРКОВ
В Пятигорске на Пасху организуют движение общественного транспорта на кладбища

В Пятигорске на Пасху организуют движение общественного транспорта на кладбища

Фото: Павел КЛОКОВ

В городе Пятигорске 16 апреля, в Пасху, организовали движение общественного транспорта до кладбищ. Стоимость проезда составит 25 рублей, а отправляться маршрутки и автобусы будут от Универмага на Верхнем рынке.

— По обращениям пятигорчан на Пасху организовано движение общественного транспорта до Нальчикского и Хорошевского кладбищ. Движение общественного транспорта внутри города остаётся без изменений, – написал в соцсетях мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Отправляться маршрутки будут с 9:00 до 13:00 каждый час. Прибыть транспорт по плану должен спустя 25 минут на Нальчикское кладбище. Там водители ждут минуту и выезжают на Хорошевское кладбище.

Обратно граждан также доставит общественный транспорт: с 9:30 до 13:30 каждый час маршрутки будут выезжать с Хорошевского кладбища в сторону Нальчикского. Там они пробудут одну минуту и выедут в сторону Верхнего рынка.

Фото: соцсети мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова

Фото: соцсети мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова