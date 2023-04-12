Два человека погибли в аварии с грузовиком на Ставрополье

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В Изобильненском округе Ставропольского края накануне вечером произошла смертельная авария. На трассе «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» водитель ВАЗ-2111 по пока неустановленной причине выехал на встречную полосу, по которой ехал грузовой «Вольво».

— Грузовик переехал легковое авто, и ВАЗ съехал на обочину. От полученных травм скончались два пассажира отечественного автомобиля – 39-летний и 29-летний жители Изобильного, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель легковушки выжил – 30-летнего мужчину доставили в реанимацию с тяжелыми травмами. Гражданин за последние два года получил девять штрафов за нарушение правил дорожного движения. Признаков опьянения у него не было, водитель сдал кровь на обследование.

По факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства и причины устанавливаются.