Пьяный водитель в Минводах устроил аварию с маршруткой с восемью пассажирами

Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

В Минераловодском округе Ставрополья накануне вечером на 2 километре трассы «Минеральные Воды – Суворовская» водитель «Мерседеса» врезался в пассажирскую маршрутку. В ГАЗели на момент аварии сидели восемь пассажиров – пятерых из них доставили в больницу, чтобы осмотреть на травмы.

— За рулем «Мерседеса» находился 58-летний житель соседнего государства, нарушений на территории России за последние 2 года у него не зафиксировано. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Травмы получили двое взрослых пассажиров маршрутки – 22 года и 40 лет – и трое несовершеннолетних пассажиров – 9 лет, 16 лет и 17 лет. По факту происшествия проводится проверка – к ней подключились прокуратура и СКР.

Ведомства проверяют соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров. По итогу будет решен вопрос о мерах реагирования.