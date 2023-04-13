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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 6:50

Автобус «Ставрополь – Дербент» с 20 пассажирами попал в ДТП

Легковушка нарушила правила и врезалась в пассажирский транспорт
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Буденновске на Ставрополье в аварию попал автобус «Ставрополь – Дербент» с 20 пассажирами в салоне. Накануне вечером на пересечении улиц Пушкинская и Мира водитель легковой «Хонда Фрид» выезжал со второстепенной дороги. При этом он не уступил автобусу «Сетра», из-за чего произошло ДТП.

За медицинской помощью обратилась 63-летняя пассажирка легкового автомобиля. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— За рулем «Хонды» находилась дочь пострадавшей, 35-летняя жительница Левокумского округа. Гражданка была трезва, к административной ответственности за последние 2 года не привлекалась, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Пассажиры автобуса не пострадали, автобус остался в нормальном для движения состоянии. После оформления аварии транспорт продолжил движение по маршруту. О проверки по факту ДТП не сообщается.