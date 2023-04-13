Из Ставрополя бойцам СВО отправят гуманитарную помощь с куличами

Фото: соцсети мэра Ставрополя Ивана Ульянченко.

В зону специальной военной операции бойцам из Ставрополя собрали гуманитарную помощь. Так как вскоре наступит Пасха, на этот раз в грузе будут не только продукты, но и испеченные куличи. Также военнослужащие получат весточки из дома и пиьсма учеников ставропольских школ.

Бойцы получат сало, сладости, консервы, тушенку, чай, печенье, хлеб, кашу и сигареты. Дата отправки груза пока что не сообщается. О сборе рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

— Для каждой мы уже подготовили праздничные пасхальные наборы. Подарки отправятся семьям мобилизованных, бойцов, погибших в зоне СВО и других вооруженных конфликтов, – написал мэр Ставрополя в социальных сетях.