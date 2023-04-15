На Ставрополье грузовая ГАЗель насмерть сбила пенсионерку на переходе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Предгорном округе Ставропольского края, на 44 километре трассы «Минеральные Воды - Кисловодск» водитель частной грузовой ГАЗели сбил пешехода. Автомобилист проигнорировал ограничение скорости в 70 км/ч и не уступил дорогу пенсионерке, которая шла по пешеходному переходу.

— 69-летняя женщина, жительница поселка Подкумок, с тяжелой травмой головы была доставлена в больницу. Только что стало известно, что от полученных травм пострадавшая скончалась, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем автомобиля сидел 46-летний житель Кисловодска – злостный нарушитель правил дорожного движения. Экспертиза покажет, был ли он трезвый в момент аварии. Очередное нарушение может привести к возбуждению уголовного дела. По факту ДТП проводится проверка.