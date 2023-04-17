За минувшую неделю на Ставрополье поймали 203 пьяных водителя

На Ставрополье за неделю поймали 203 пьяных водителя Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Ставрополье за прошедшую неделю с 10 по 16 апреля поймали 203 пьяных водителя. Причем 178 либо прошли, либо отказались от теста на алкоголь, а еще 25 попались на нарушении повторно – за это против них возбудили уголовные дела. С 14 по 16 апреля в регионе проходили рейды, во время которых автоинспекторы остановили 143 водителя с признаками опьянения.

— Так, в Изобильненском округе автоинспекторы второй раз за месяц отстранили от управления мотоциклиста в состоянии опьянения. Наряд ДПС заметил водителя мотоцикла, который в капюшоне вместо мотошлема управлял транспортным средством, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем сидел 27-летний местный житель. Он согласился пройти тест на алкоголь. Прибор показал наличие 0,3 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, за несколько дней до остановки его поймали на пьяном вождении в первый раз. Правда, суд еще не принял решения по наказанию.

Гражданину выписали протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. В общей сложности водителю грозит штраф в 60 тысяч рублей, а также от 3 до 4 лет лишения прав. Также на него собрали материал за отсутствие шлема.