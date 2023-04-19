В Ставрополе завели дело за невыдачу оборудованной квартиры ребенку-инвалиду

В Ставрополе завели уголовное дело за то, что ребенку-инвалиду не выдают квартиру Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После появления в СМИ информации о том, что с 2019 года мать ребенка-инвалида в Ставрополе пытается получить квартиру, прокуратура и СКР начали проверку. Местные власти выдавать жилище не хотят, а это нарушает права гражданина.

— С 2019 года безуспешно добивается от местных властей квартиры для сына- инвалида, которая была бы оборудована всем необходимым для удобства маломобильных граждан, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставрополью.

Началась проверка, которая даст оценку деятельности должностных лиц администрации, а также минЖКХ Ставропольского края и имущественных отношений. По итогу будет решен вопрос о мерах реагирования.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Ход расследования находится на контроле в прокуратуре Ставропольского края, – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.