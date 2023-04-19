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НовостиОбщество19 апреля 2023 8:41

Владикавказец Анатолий Шульев занял пост главного режиссера театра имени Вахтангова

Он уже успел поставить три постановки
Данил ЮРКОВ
Фото: http://sevosetia.ru/

Фото: http://sevosetia.ru/

Должность главного режиссера театра имени Вахтангова в Москве занял уроженец Владикавказа Анатолий Шульев. Ученик Римаса Туминаса с сентября 2017 года преподавал в мастерской Миндаугаса Карбаускиса. Теперь он занял пост, на котором до 2022 года находился Юрий Бутусов. Об этом сообщили на сайте театра.

— Состоялось общее собрание труппы и сотрудников театра имени Евгения Вахтангова, на котором коллективу был представлен новый главный режиссер театра Анатолий Шульев – ученик Римаса Туминаса, выпустивший за последние годы в Вахтанговском театре несколько удачных спектаклей, – написано в сообщении.

Анатолий Шульев уже успел поставить три постановки – «Амадей», «Дурочка» и новеллу «Принуждение». Вообще ныне главный режиссер дебютировал в театре Вахтангова еще в 2016 в качестве режиссера. Теперь он поднялся по карьерной лестнице.