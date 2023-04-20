Госпошлина на ставропольское зерно стоит аграриям половины заработка

Ставропольские аграрии отдают половину прибыли на госпошлину Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье аграриям приходить не просто – в регионе госпошлина забирает половину стоимости зерна, стоимость подачи воды выросла с 70 копеек до 1 рубля за кубометр. От этого страдает и рыбное хозяйство.

Фермеры лишаются прибыли, отдавая практически всю получку за вывоз товаров и на поливы урожая. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Пошлины на вывоз пшеницы выросли, как и стоимость подачи воды для сельхозпроизводителей, занятых в отрасли мелиорации и рыбном хозяйстве. Стоимость подачи воды для сельхозтоваропроизводителей выросла. При этом в ряде соседних регионов цена значительно ниже, – пишет губернатор в социальных сетях.

Сельское хозяйство на Ставрополье в подобной ситуации становится в тупик – высокие цены мешают его развитию. Рентабельность сферы становится под сильный вопрос.

Владимиров поручил сделать анализ ситуации, чтобы вывести вопрос на федеральный уровень. Правда, время на рассмотрение ситуации и решение проблемы неизвестно.