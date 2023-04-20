Сильный ливень и грозы ожидаются на Ставрополье в конце рабочей недели

Сильный ливень и грозы ожидаются на Ставрополье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье конец рабочей недели обещает быть теплым, но дождливым и ветреным. Местами дождь с грозами пройдут на Ставрополье и в четверг, 20 апреля, в том числе непогода затронет краевую столицу. Ветер в регионе восточный 6-11 м/с, в Ставрополе – 8-10 м/с. Температура воздуха поднимется до +21 градуса.

Фото: Ставропольский гидрометцентр

В пятницу, 21 апреля, местами по Ставрополью пройдет кратковременный дождь, а местами – сильный. Синоптики прогнозируют грозы, северо-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. При этом в регионе будет чуть холоднее, чем в четверг – до +19 градусов. В краевой столице ожидается кратковременный дождь и ветер 12-14 м/с.

Дождливость в пятницу скажется на температуре воздуха в субботу, 22 апреля. На Ставрополье похолодает, но не сильно. Воздух днем прогреется до +17 градусов максимум, в краевой столице – до +14 градусов. Грозы уйдут, но кратковременные дожди на Ставрополье останутся. Ветер останется такой же, как в пятницу.